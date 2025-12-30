Haberler

Bu kez de Tedesco, Fatih Tekke'nin yıldızına göz dikti: Transfer edelim

Bu kez de Tedesco, Fatih Tekke'nin yıldızına göz dikti: Transfer edelim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov'u kadrosunda görmek istiyor. İtalyan hoca, yönetime ''Transfer edelim şeklinde rapor sundu.

  • Fenerbahçe, Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov ile ilgileniyor.
  • Trabzonspor, Batagov için en az 15 milyon euro transfer ücreti bekliyor.
  • Arseniy Batagov, bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 maçta 2 asist yaptı.

Domenico Tedesco önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'DE BATAGOV HAREKATI

Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ile ilgileniyor. İtalyan teknik direktör Tedesco'nun savunmaya bir transfer istediği ve bu ismin Batagov olduğu belirtilerek, yönetime ''Transfer edelim şeklinde rapor sunduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinin kapısını çalabileceği vurgulandı.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ

Trabzonspor'da ikinci sezonuna giren Batagov'un uygun bir teklif gelmesi halinde satılabileceği, bordo-mavililerin yıldız isimden en az 15 milyon euro gelir beklediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bordo-mavililerin formasını bu sezon 18 maçta giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 2 golün asistini yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
İsrail'in tartışma yaratan kararının ardından Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'de

İsrail'in tartışma yaratan kararı sonrası soluğu Türkiye'de aldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu