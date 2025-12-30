Bu kez de Tedesco, Fatih Tekke'nin yıldızına göz dikti: Transfer edelim

Domenico Tedesco önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'DE BATAGOV HAREKATI

Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ile ilgileniyor. İtalyan teknik direktör Tedesco'nun savunmaya bir transfer istediği ve bu ismin Batagov olduğu belirtilerek, yönetime ''Transfer edelim şeklinde rapor sunduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinin kapısını çalabileceği vurgulandı.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ

Trabzonspor'da ikinci sezonuna giren Batagov'un uygun bir teklif gelmesi halinde satılabileceği, bordo-mavililerin yıldız isimden en az 15 milyon euro gelir beklediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bordo-mavililerin formasını bu sezon 18 maçta giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 2 golün asistini yaptı.