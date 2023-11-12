Yine olmadı! Galatasaray'ın yüzü Hatayspor'a karşı bir türlü gülmüyor
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Hatayspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın rakibine karşı deplasmanda henüz galibiyet bulunmuyor. 2020-2021 sezonunda ligde ilk kez mücadele etmeye başlayan Hatayspor, Galatasaray'ı geçen sezon hükmen alınan galibiyet haricinde sahasında tüm maçlarda mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig devi Galatasaray, 3 sezondur Hatayspor'u deplasmanda mağlup edemiyor. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı çıktığı tüm maçları kaybetti.
GEÇEN SEZON HÜKMEN GALİP
Aslan, tarihinde ilk kez Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele etmeye başlayan Hatayspor'a karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmandaki tüm maçlarda boyun eğdi.
BÜTÜN MAÇLARDA YENİLDİLER
2020-2021 sezonunda Hatay'da 3-0 kaybeden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon hükmen galip sayılan sarı-kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibine 2-1 kaybetti.