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Yine olmadı! Galatasaray'ın yüzü Hatayspor'a karşı bir türlü gülmüyor

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Hatayspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın rakibine karşı deplasmanda henüz galibiyet bulunmuyor. 2020-2021 sezonunda ligde ilk kez mücadele etmeye başlayan Hatayspor, Galatasaray'ı geçen sezon hükmen alınan galibiyet haricinde sahasında tüm maçlarda mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig devi Galatasaray, 3 sezondur Hatayspor'u deplasmanda mağlup edemiyor. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı çıktığı tüm maçları kaybetti.

GEÇEN SEZON HÜKMEN GALİP

Aslan, tarihinde ilk kez Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele etmeye başlayan Hatayspor'a karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmandaki tüm maçlarda boyun eğdi.

Bu kez de olmadı! Galatasaray, Hatayspor'a karşı deplasmanda bir türlü kazanamıyor

BÜTÜN MAÇLARDA YENİLDİLER

2020-2021 sezonunda Hatay'da 3-0 kaybeden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon hükmen galip sayılan sarı-kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibine 2-1 kaybetti.

Bu kez de olmadı! Galatasaray, Hatayspor'a karşı deplasmanda bir türlü kazanamıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

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