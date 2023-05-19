Bu işin sonu nereye gidiyor? Al Hilal'in Messi'ye yaptığı yeni teklif aklın sınırlarını zorladı

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan akıllara durgunluk veren bir teklif geldi. Barcelona'ya döneceği iddialarının artması üzerine Al Hilal, Arjantinli yıldıza yaptığı teklifi yıllık 500 milyon euroya çıkardı. Futbolseverler, Al Hilal'in yeni teklifinin çılgınlık olduğunu ve bu kadar parayı akıllarının almadığını söyledi.