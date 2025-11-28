Bu hafta galibiyet alamadık! İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki sıralaması

Avrupa kupalarında temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, haftayı 47.200 puanla 9. sırada tamamladı.

BU HAFTA GALİBİYET ALAMADIK

UEFA'da 5. hafta geride kalırken temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ülke puanına doğrudan yansıdı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union SG'ye 1-0 kaybederken haftayı 9 puanla 14. sırada tamamladı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve 8 puanla 20. sırada yer aldı. Konferans Ligi'nde deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor ise grubunu bir kez daha lider kapattı.

Bu hafta Avrupa'da oynan maçların ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle;