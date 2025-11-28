Bu hafta galibiyet alamadık! İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki sıralaması
Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa sınavlarının ardından Türkiye, UEFA ülke puanında 9. sıradaki yerini korudu. En büyük yükseliş fırsatı ise kalan grup maçlarına ve olası tur geçişlerine bağlı olacak.
- Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 47.200 puanla 9. sırada yer alıyor.
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Union SG'ye 1-0 yenildi ve 9 puanla 14. sırada tamamladı.
- Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve 8 puanla 20. sırada yer aldı.
Avrupa kupalarında temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, haftayı 47.200 puanla 9. sırada tamamladı.
BU HAFTA GALİBİYET ALAMADIK
UEFA'da 5. hafta geride kalırken temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ülke puanına doğrudan yansıdı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union SG'ye 1-0 kaybederken haftayı 9 puanla 14. sırada tamamladı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve 8 puanla 20. sırada yer aldı. Konferans Ligi'nde deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor ise grubunu bir kez daha lider kapattı.
Bu hafta Avrupa'da oynan maçların ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle;
- 1. İngiltere | 101 bin 227
- 2. İtalya | 89 bin 946
- 3. İspanya | 83 bin 953
- 4. Almanya | 80 bin 545
- 5. Fransa | 72 bin 534
- 6. Hollanda | 64 bin 533
- 7. Portekiz | 61 bin 867
- 8. Belçika | 57 bin 350
- 9. TÜRKİYE | 47 bin 200
- 10. Çek Cumhuriyeti | 43 bin 900