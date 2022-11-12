Bu görüntü sonrası harekete geçildi! TFF, "Acil" koduyla tüm kulüplere yazı gönderdi

Sezon başından bu yana bazı kulüplerin yedek kulübesine televizyon koyduğu görülürken, TFF gönderdiği yazıda kulüplerden bu televizyonları acilen kaldırmasını talep etti.