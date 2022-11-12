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Bu görüntü sonrası harekete geçildi! TFF, "Acil" koduyla tüm kulüplere yazı gönderdi

Spor Haberleri

Bu görüntü sonrası harekete geçildi! TFF, 'Acil' koduyla tüm kulüplere yazı gönderdi

Sezon başından bu yana bazı kulüplerin yedek kulübesine televizyon koyduğu görülürken, TFF gönderdiği yazıda kulüplerden bu televizyonları acilen kaldırmasını talep etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, yedek kulübesinde televizyon bulunduran kulüpleri uyardı ve acilen televizyonların kaldırılması yönünde kulüplere bir yazı gönderdi.

"TELEVİZYONLARI KALDIRIN"

Akşam'ın haberine göre TFF, kulüplere gönderdiği yazıda yedek kulübesinde televizyon kullanımını yasakladığını dile getirdi. TFF, yedek kulübesinde yer alan televizyonların kaldırılmasını talep etti.

"ZAMAN ÇİZELGELERİNE UYUN"

Ayrıca yazıda müsabakaların 1. ve 2. devrelerinin zamanında başlaması için kulüplerin sezon başında açıklanan zaman çizelgelerine riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.

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