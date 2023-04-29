Bu defa vatanı savunacak! Kim Min-Jae askere gidiyor

Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, bu yaz askere gidecek. 26 yaşındaki başarılı futbolcu, Asya Oyunları'nı kazanan kadroda yer aldığı için tam askerlik hizmetinden muaf tutulacak ve sadece 3 haftalık temel eğitimi alacak.

İtalyan devi Napoli'de forma giyen Kim Min-Jae, İtalyan basınında yer alan habere göre Haziran-Temmuz ayları arasındaki dönemde ülkesinde 3 haftalık zorunlu askerlik yapacak.

3 HAFTA YAPACAK

Kim'in, 2018'de Asya Oyunları'nı kazanan kadroda yer aldığı için tam askerlik hizmetinden muaf tutulduğu ve sadece 3 haftalık temel eğitimi alacağı hatırlatıldı. 26 yaşındaki başarılı futbolcunun, Napoli ile sözleşmesinde İtalya dışındaki takımlar için 1-15 Temmuz tarihleri arasında 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı öne sürüldü.

SON'DA YAPTI

Öte yandan İngiliz devi Tottenham forması giyen yıldız isim Heung Min Son da, 2020 yılında 3 haftalık askerlik görevini yerine getirmişti.