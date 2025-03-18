Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak

Antalyaspor'u 4 golle geçen Galatasaray'da Victor Osimhen hat-trick yaparak maça damga vurmuştu. Dünyaca ünlü golcünün bu performansı sarı-kırmızılılara rekor bir gelir kazandıracak.

VIP KOLTUK SATIŞLARINI ARTTIRDI

Son zamların ardından RAMS Park'taki VIP koltuklar sezonluk 260 ila 350 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Ancak ilk günlerde beklenen satışlar gerçekleşmezken, Osimhen'in Antalyaspor performansının VIP koltuk satışlarının artmasını sağladığı öğrenildi.

HEDEF 700 MİLYON TL'LİK REKOR GELİR

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Osimhen'in Antalyaspor karşısındaki 3 gollü performansı sonrası koltuk satışlarında ciddi oranda artış yaşandığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların sadece VIP koltuk satışlarından 700 milyon liralık gelir hedeflediği aktarıldı. Yeni sezon kombine satışlarıyla birlikte bu gelirin rekor seviyeye çıkacağı ifade edildi.