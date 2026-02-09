Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu unvanını elinde bulunduran Kazuyoshi Miura, yeni takımı Fukushima United ile ilk maçına çıktı. Japon futbolunun 100. yılının kutlandığı sezonun açılış karşılaşmasında Miura, ilk 11'de sahaya çıktı.

SEZON AÇILIŞINDA İLK 11'DE BAŞLADI

Fukushima United ile Ventforet arasında oynanan mücadelede tecrübeli futbolcu, taraftarların büyük ilgisiyle karşılandı. Karşılaşmayı Ventforet 4-1 kazanırken, Miura mücadeleye ilk 11'de başladı.

20. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Kazuyoshi Miura, karşılaşmanın 20. dakikasında kenara geldi. Tecrübeli oyuncunun sahadaki varlığı, maç sonucundan bağımsız olarak tribünlerden alkış aldı.

58 YAŞINDA FUTBOLA DEVAM

58 yaşında olan ve ay sonunda 59 yaşına girecek olan Miura, futbola olan tutkusuyla dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, Yokohama FC'den kiralık olarak Haziran 2026 sonuna kadar Fukushima United forması giyecek.

FUTBOL TARİHİNE İZ BIRAKIYOR

Uzun kariyeri boyunca birçok rekor kıran Kazuyoshi Miura, ilerleyen yaşına rağmen sahada kalmayı sürdürerek futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor.