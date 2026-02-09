Haberler

Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olan Kazuyoshi Miura, 58 yaşında yeni takımı Fukushima United ile ilk maçına çıktı. Japon futbolunun 100. yılının kutlandığı sezonun açılış karşılaşmasında Miura, ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 20. dakikasında kenara geldi ancak sahadaki varlığı, maç sonucundan bağımsız olarak tribünlerden alkış aldı.

  • Kazuyoshi Miura, 58 yaşında Fukushima United ile ilk maçına ilk 11'de başladı.
  • Kazuyoshi Miura, Haziran 2026 sonuna kadar Yokohama FC'den kiralık olarak Fukushima United forması giyecek.
  • Kazuyoshi Miura, dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu unvanını elinde bulunduran Kazuyoshi Miura, yeni takımı Fukushima United ile ilk maçına çıktı. Japon futbolunun 100. yılının kutlandığı sezonun açılış karşılaşmasında Miura, ilk 11'de sahaya çıktı.

SEZON AÇILIŞINDA İLK 11'DE BAŞLADI

Fukushima United ile Ventforet arasında oynanan mücadelede tecrübeli futbolcu, taraftarların büyük ilgisiyle karşılandı. Karşılaşmayı Ventforet 4-1 kazanırken, Miura mücadeleye ilk 11'de başladı.

20. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Kazuyoshi Miura, karşılaşmanın 20. dakikasında kenara geldi. Tecrübeli oyuncunun sahadaki varlığı, maç sonucundan bağımsız olarak tribünlerden alkış aldı.

58 YAŞINDA FUTBOLA DEVAM

58 yaşında olan ve ay sonunda 59 yaşına girecek olan Miura, futbola olan tutkusuyla dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, Yokohama FC'den kiralık olarak Haziran 2026 sonuna kadar Fukushima United forması giyecek.

FUTBOL TARİHİNE İZ BIRAKIYOR

Uzun kariyeri boyunca birçok rekor kıran Kazuyoshi Miura, ilerleyen yaşına rağmen sahada kalmayı sürdürerek futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış

Sapık milyarderden esrarengiz alışveriş! Galonlarca satın almış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi

Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi