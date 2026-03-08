Haberler

Bursa'da okul müdürü Balkan Karate Şampiyonasında iki dalda altın madalya kazandı

BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Kıroğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda kumite ve kata dalında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Kıroğlu, Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda kumite ve kata dalında altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Milli Takımı kafilesi, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'na 60 kişilik sporcuyla katıldı.

Veteranlar kategorisinde mücadele eden BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü milli sporcu Murat Kıroğlu da kumite ve kata branşında birinci olarak 2 Balkan karate şampiyonluğu ile turnuvadan döndü.

Kıroğlu, yaptığı açıklamada, sporun insana disiplin ve karakter kazandırdığını belirterek, "Gençlerimize her zaman hedef koymalarını, çok çalışmalarını ve vazgeçmemelerini söylüyorum. Başarı, emek ve sabrın sonucudur." ifadelerini kullandı.

Okul müdürlüğü görevini sürdürürken aktif spor hayatını da devam ettiren Kıroğlu'nun başarısı, öğrencileri için de motivasyon kaynağı oldu.

