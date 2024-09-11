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Bronz madalyalı para halterci Nazmiye Muratlı'ya karşılama töreni

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan para halterci Nazmiye Muratlı için memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Muratlı, Dörtyol Belediye Başkanı ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı ve gençlik merkezinde öğrencilerle buluştu. Gururlu olduğunu dile getiren Muratlı, destekçilerine teşekkür etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan para halterci Nazmiye Muratlı için memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Nazmiye Muratlı'yı ilçede Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve vatandaşlar, çiçekle karşıladı.

Araç konvoyuyla eşlik edilen milli para halterci, adını taşıyan gençlik merkezindeki programda öğrencilerle buluştu.

Nazmiye Muratlı, yaptığı konuşmada gururlu olduğunu dile getirerek destekçilerine teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan da katıldı.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik Dörtyol Muratlı Güncel hatay Paris Spor

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