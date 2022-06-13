Lincoln Henrique, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı - Haberler

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Lincoln Henrique, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numara Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Santa Clara ile Lincoln Henrique transferi konusunda anlaşmaya vardı. Futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı

"SANTA CLARA KULÜBÜ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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