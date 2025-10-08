Brezilyalı Riberio amansız hastalığa yakalandı

Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncusu olan ve şu sıralar Brezilya Ligi takımlarından Bahia forması giyen 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Everton Ribeiro, sevenlerini korkuttu.

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Everton Riberio'ya tiroid kanseri teşhisi konuldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Riberio, "Merhaba arkadaşlar! Sizinle bir haber paylaşmak istiyorum. Yaklaşık bir ay önce tiroid kanseri teşhisi kondu. Bugün ameliyat oldum ve çok şükür her şey yolunda gitti. Ailemin ve sizin inancınız ve desteğiniz sayesinde hala iyileşiyorum. Dualarınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Desteğiniz inanılmaz derecede önemli. Birlikte bu savaşı kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ANTRENMANLARA ÇIKMAYACAK

Bahia, oyuncusu Riberio'nun iyileşme sürecinde olduğunu ve bu hafta yapılacak antrenmanlara çıkmayacağını duyurdu.

KARİYERİ

Riberio, kariyerinde daha önce Corinthians, Cruzeiro, Flamengo formaları da giymişti. Toplamda 871 maça çıkan deneyimli isim 121 gol ve 135 asistlik performans sergiledi.