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Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi

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Brezilyalı yüzücü Ana Carolina Vieira, Paris Olimpiyatları'nda erkek arkadaşıyla buluşmak için sporcular köyünden izinsiz çıktı ve ülkesine gönderildi. 4x100m bayrak takımı üyesi Vieira ve yüzücü erkek arkadaşı Gabriel Santos, Paris gecesini yaşamak için kuralları çiğnedi. Brezilya Olimpiyat Komitesi'nin disiplin girişimine karşı çıkınca Vieira eve yollandı. Ayrıca, Eurosport spikeri Bob Ballard cinsiyetçi yorum nedeniyle görevden alındı.

Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü Ana Carolina Vieira, 2024 Paris Olimpiyatları sırasında erkek arkadaşıyla buluşmak için sporcular köyünden izinsiz ayrıldığı için ülkesine gönderildi. 22 yaşındaki Vieira, Brezilya 4x100m serbest bayrak takımının bir üyesiydi ve yarışmadan önceki akşam erkek arkadaşı, yine yüzücü olan Gabriel Santos ile birlikte Olimpiyat Köyü'nden gizlice çıkarak Paris gece hayatını deneyimlemeye karar verdi.

Olay ortaya çıkınca Brezilya Olimpiyat Komitesi (COB) Vieira'yı disipline etmeye çalıştı, ancak sporcu buna karşı çıkınca komite sert bir karar alarak onu ilk uçakla ülkesine gönderdi. Santos ise özür dileyerek daha hafif bir ceza olan uyarı ile kurtuldu. Çift, Brezilya yüzmesinin altın ikilisi olarak biliniyor ve sosyal medyada oldukça popülerler; Vieira'nın Instagram'da 25.000, Santos'un ise 15.000 takipçisi bulunuyor.

Bu arada, Olimpiyatlar sırasında başka bir olay da yayıncı cephesinde yaşandı. Eurosport'un deneyimli spikeri Bob Ballard, bir yarış sırasında yaptığı cinsiyetçi yorum nedeniyle görevden alındı. Avustralya takımının zaferini anlatırken "Kadınlar işlerini bitiriyor. Bilirsiniz, oyalanıp makyaj yaparlar" diyen Ballard, bu sözleri nedeniyle büyük tepki topladı. Spiker daha sonra sosyal medya üzerinden özür diledi ve kadın sporunun büyük bir destekçisi olduğunu vurgulayarak, Eurosport ekibini özleyeceğini belirtti.

Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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