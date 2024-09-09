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Brezilyalı Futbolcu Josef de Souza, Silahlı Saldırının Hedefi Oldu

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir gibi önemli takımların formasını giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ülkesinde silahlı bir saldırıya uğradı. Kendisi ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Souza, yaşadığı olayı 'Ayağımdaki terliği bile aldılar' diyerek anlattı. Şu anda Brezilya'nın Vasco da Gama kulübünde oynayan Souza'nın başına gelen olay sonrasında Brezilya polisinin soruşturma başlatması bekleniyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir gibi önemli takımların formasını giymiş olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ülkesinde silahlı bir saldırının hedefi oldu. Souza, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Ayağımdaki terliği bile aldılar," diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Türkiye'ye ilk kez 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olarak adım atan Josef de Souza, 2018'de Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye gitmiş, ardından 2020'de Beşiktaş'a dönerek siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. 2023'te Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Brezilyalı oyuncu, 2024 yılının Ocak ayında Başakşehir'e katılmış ve Temmuz 2024'te Brezilya'nın Vasco da Gama kulübüne geri dönmüştü.

Silahlı soyguna uğradı

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, beklenmedik bir şekilde silahlı bir soyguna uğradı. Oğluyla birlikte arabasında seyahat ederken hırsızların saldırısına maruz kalan Souza, kişisel eşyalarının çalındığını açıkladı. Neyse ki hem kendisi hem de oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrasında bir video mesajı paylaşan Souza, "Silahlı adamlar arabamı aldılar. Oğlumla birlikteydim ve onu dışarı çıkarmayı başardım. Şu anda iyiyiz." dedi. Brezilya polisinin olayla ilgili soruşturma başlatmasının beklendiği de gelen bilgiler arasında.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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