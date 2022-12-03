Brezilya yıkımı yaşıyor! Dünya Kupası'ndaki 2 futbolcudan gelen haber tüm ülkeyi sarstı

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Brezilya Milli Takımı, Kamerun ile son oynadığı grup maçında 2 yıldızını sakatlığa kurban verdi. Alex Telles ve Gabriel Jesus'un Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Brezilya, oynadığı son grup maçında Alex Telles ve Gabriel Jesus'u kaybetti.

KAMERUN'A YENİLDİLER

Kamerun karşısına bir üst tura yükselmeyi garantilemiş durumda çıkan Brezilya Milli Takımı, mücadeleyi 90+2. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı gol ile 1-0 kaybetmişti.

JESUS VE TELLES SAKATLANDI

Brezilya'da mücadelenin 54. dakikasında Alex Telles ve 64. dakikasında Gabriel Jesus sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İki futbolcudan da Brezilya'ya kötü haber geldi. Bugün muayeneleri yapılan isimlerin, Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.