Brezilya basını, "Valencia yeni takımına imzayı attı" diyerek bombayı patlattı: Cayma bedeli 20 milyon euro

Fenerbahçe ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın Internacional ile ön sözleşme imzaladığı iddia edildi. Brezilya basınında yer alan haberde Ekvadorlu yıldızın, bu sözleşmeden cayması durumunda ise Internacional'e 20 milyon euroluk astronomik bir ödeme yapmak zorunda olduğu ifade edildi.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayan Enner Valencia, sezon sonunda yolcu. Brezilya basını, Ekvadorlu golcünün, Internacional ile ön sözleşme imzaladığını öne sürdü.

CAYMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

UOL'un haberine göre, Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile ön sözleşme imzaladı. Ekvadorlu yıldız, bu sözleşmeden cayması durumunda ise Internacional'e 20 milyon euro ödeme yapmak zorunda.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maça çıktı. Ekvadorlu yıldız, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.