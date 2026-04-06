Fenerbahçe Opet'in anlaştığı ABD'li basketbolcu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li yıldız oyuncu Breanna Stewart, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Stewart, daha önce Fenerbahçe forması giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'mızın yeni transferi ABD'li yıldız oyuncu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi. Stewart'ı İstanbul Havalimanı'nda kadın basketbol şubemizin yetkilileri karşıladı." ifadelerine yer verildi.
Stewart, 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymişti.
