Brann-Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın hakemleri ve takım kadroları belirlendi. Müsabaka, Brann statında gerçekleştirilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Brann- Fenerbahçe müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Brann
Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard (Fransa)
Brann: Dyngeland, de Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen, Mathisen, Castro, Holm
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor