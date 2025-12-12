Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann'ı deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe, puanını 11'e yükseltirken sıralamada da ilk 16 arasına girdi.

MAÇ SONUNDA TANSİYON ARTTI

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından tribünlerde gerginlik arttı. Tribünlerde galibiyetin coşkusunu yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, Brann takımının taraftarları arasında sözlü tartışma yaşadı. Tartışma sonrası araya giren Norveçli polisler ile bu kez Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik büyüdü.

TÜRK TARAFTARLARA ŞİDDET

Taraftar kameralarına yansıyan olaylarda Norveçli polislerin Türk taraftarlara şiddet uyguladığı görüldü. Birçok emniyet görevlisinin tartışmanın yaşandığı alana gelerek Fenerbahçeli taraftarları stadın dışına çıkarttığı gözlemlendi.