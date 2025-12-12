Haberler

Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç'in Brann ekibini 4-0 yendi. Maçın ardından Norveçli polislerin yaşanan tartışma sonucu Fenerbahçeli taraftarlara şiddet uyguladığı belirtildi.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç temsilcisi Brann'ı deplasmanda 4-0 yendi.
  • Norveçli polisler, Brann-Fenerbahçe maçı sonrasında Türk taraftarlara şiddet uyguladı.
  • Norveçli polisler, Fenerbahçeli taraftarları stadın dışına çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann'ı deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe, puanını 11'e yükseltirken sıralamada da ilk 16 arasına girdi.

MAÇ SONUNDA TANSİYON ARTTI

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından tribünlerde gerginlik arttı. Tribünlerde galibiyetin coşkusunu yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, Brann takımının taraftarları arasında sözlü tartışma yaşadı. Tartışma sonrası araya giren Norveçli polisler ile bu kez Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik büyüdü.

TÜRK TARAFTARLARA ŞİDDET

Taraftar kameralarına yansıyan olaylarda Norveçli polislerin Türk taraftarlara şiddet uyguladığı görüldü. Birçok emniyet görevlisinin tartışmanın yaşandığı alana gelerek Fenerbahçeli taraftarları stadın dışına çıkarttığı gözlemlendi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
