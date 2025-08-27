Brann, AEK Larnaca'yı 4-0 Geçerek Lig Aşamasına Yükseldi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Norveç ekibi Brann, AEK Larnaca'yı 4-0 yenerek lig aşamasına yükseldi. İlk maçta da galip gelen Brann, toplamda 6-1'lik bir skorla yoluna devam etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu rövanşları, tek maçla başladı.
Eşleşmenin ilk maçında 2-1 galip gelen Norveç ekibi Brann, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Aek Larnaca'ya konuk olduğu rövanş mücadelesini de 4-0 kazanarak adını lig etabına yazdırdı. AEK Larnaca ise UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.
Brann'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Niklas Castro, 69. dakikada Mads Hansen, 75. dakikada Fredrik Knudsen ve 87. dakikada Joachim Soltvedt kaydetti. Ev sahibi takımda Enric Saborit, 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Organizasyonda play-off turu, yarın oynanacak 11 karşılaşmayla tamamlanacak.