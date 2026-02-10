Haberler

Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star'a seçildi

Toronto Raptors'ın forveti Brandon Ingram, sakatlanan Golden State Warriors'ın oyun kurucusu Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star maçında ABD takımı kadrosuna seçildi. Ingram, bu sezon gösterdiği performansla ikinci kez All-Star statüsüne ulaşmış oldu.

Kariyerinde ikinci defa All-Star'a seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon NBA'de forma giydiği 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
