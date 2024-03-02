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Brand Group Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Alanya Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Sevilay Gezer Boyacı, Pınar Elma

Brand Group Alanya Belediyespor : Seganov, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Saadat, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Abdülsamet Sineren, İrfan Çetinkaya )

Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Murat Al, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, Vefa Yılmaz, İlker Alican Çakır)

Setler: 25-14, 25-16, 25-16

Süre: 68 dakika (25, 20,23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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