Brand Group Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Alanya Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Sevilay Gezer Boyacı, Pınar Elma
Brand Group Alanya Belediyespor : Seganov, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Saadat, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Abdülsamet Sineren, İrfan Çetinkaya )
Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Murat Al, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, Vefa Yılmaz, İlker Alican Çakır)
Setler: 25-14, 25-16, 25-16
Süre: 68 dakika (25, 20,23)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.