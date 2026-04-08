Haberler

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Braga, evinde Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Braga'nın golünü Grillitsch atarken, Betis'in golü Cucho Hernandez'den geldi. Rövanş maçları 16 Nisan'da oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde Portekiz temsilcisi Braga, ilk maçta İspanya'nın Real Betis takımını ağırladı.

Ev sahibi ekibin golünü 5. dakikada Florian Grillitsch atarken, konuk takımın golünü 61. dakikada penaltıdan Cucho Hernandez kaydetti.

Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

