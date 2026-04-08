Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Braga, evinde Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Braga'nın golünü Grillitsch atarken, Betis'in golü Cucho Hernandez'den geldi. Rövanş maçları 16 Nisan'da oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde Portekiz temsilcisi Braga, ilk maçta İspanya'nın Real Betis takımını ağırladı.
Ev sahibi ekibin golünü 5. dakikada Florian Grillitsch atarken, konuk takımın golünü 61. dakikada penaltıdan Cucho Hernandez kaydetti.
Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
