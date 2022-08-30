Braga, Serdar Saatçi'yi transfer etmek istiyor
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Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi'ye, Portekiz'in köklü ekiplerinden Braga'nın teklif götürdüğü belirtildi. 19 yaşındaki savunmacı, Valerien İsmael ile yaşadığı sorunlar sonrası kadro dışı bırakılmıştı.
Siyah-Beyazlı ekibin altyapısından yetişen Serdar Saatçi'nin yeni bir talibi çıktı. Portekiz Lig'i ekiplerinden Braga'nın başarılı savunmacıya teklif yapacağı iddia edildi.
TRT Spor'un aktardığı habere göre, Portekiz ekibi, Beşiktaş'a Serdar Saatçi için 1.4 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro ekstra bonus önerdi. Ayrıca Beşiktaş futbolcunun sonraki satışından pay alacağı öğrenildi. 19 yaşındaki stoperin ise Braga ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.
Viktoria Plzen'e karşı oynanan mücadelenin 83. dakikasında kenara gelerek, Teknik Direktör Valerian İsmael ile tartışma yaşayan Saatçi, siyah-beyazlı yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Bu sezon henüz forma şansı yakalayamayan Serdar Saatçi'nin, siyah-beyazlılar ile 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.