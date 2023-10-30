Bozyazı'da satranç turnuvası tamamlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen '100. Yıl Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası' tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Bozyazı ilçe Temsilciliği tarafından bir kafede düzenlenen '100. Yıl Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'na Bozyazı, Anamur, Aydıncık ve Silifke ilçelerinden 56 sporcu katıldı. 2 gün boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvaya ilgi yoğun oldu. 3 kategoride 56 sporcunun 2 gün boyunca satranç tahtasında yeteneklerini konuşturduğu turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Satranç severlerin bir araya geldiği etkinlik sonunda, 8 yaş ve altı kategoride Eymen Tezcan birinci, Halil Barış Aslan ikinci, Ertuğrul Koçaş üçüncü,10 yaş ve altı kategorisinde Saygın Tezcan birinci, Alperen Talha Dervişoğlu ikinci, Muhammed Bedirhan Karadağ üçüncü,14 yaş ve altı kategoride ise Tunahan Alp Alkan birinci, Atlas Toklu ikinci, Kayra Demirhan Aydın üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Satranç Federasyonu Bozyazı ilçe Temsilcisi Yavuz Özcan, Anamur İlçe Spor Müdürü Doğan Kuz ve Mersin satranç il hakemleri Rüya Özcan ile Süleyman Aybek tarafından verildi.

Törende konuşan Yavuz Özcan, '100. Yıl Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Özcan, "Federasyonumuza ve turnuvaya katılan sporcularımıza, ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Satranç zor ve strateji gerektiren bir spordur. Satranç evlatlarımızın sezgilerini geliştirir. Çocuklarınızı santranca yönlendirdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ederim. Evlatlarınızla en az sizin kadar gurur duyduğumuzu ve onlara çok güvendiğimizi bilmenizi isterim. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz turnuvanın cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi ise inanıyorum ki hepimiz için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Turnuvaya katılan sporcularımızın bugünü yaşamları boyunca unutmayacaklarını biliyorum. Bizlere cumhuriyeti armağan eden, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" dedi. - MERSİN