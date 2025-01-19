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Bozüyük Vitraspor, Karasuspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Bozüyük Vitraspor, Karasuspor'a 2-1 Mağlup Oldu
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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup'ta Bozüyük Vitraspor, evinde Karasuspor ile karşılaştı ve maçı 2-1 kaybetti. İlk yarıda Doğukan Ünal'ın attığı golle eşitliği sağlasa da, İlyas Bıçakcı'nın ikinci yarıda attığı golle konuk takım galip geldi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup'ta yer alan Bozüyük Vitraspor, evinde karşılaştığı Karasuspor'a 2-1 mağlup oldu.

BAL 9. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, sahasında karşılaştığı Karasuspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın 14. dakikasında Karasuspor sağ taraftan serbest vuruşta İlyas Bıçakcı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından baskılarını artıran ev sahibi ekipte 45. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Doğukan Ünal takımının beraberlik golünü attı. Maçın ikinci yarısında ise dakikalar 60'ı gösterdiğinde İlyas Bıçakcı, kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Müsabakada başka gol olmayınca karşılaşmadan konuk takım Karasuspor 2-1 galip ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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