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Bozüyük ekibi Yıldız Kızlar Eskişehir grubunu 2. sırada tamamladı

Bozüyük ekibi Yıldız Kızlar Eskişehir grubunu 2. sırada tamamladı

Spor Haberleri

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Eskişehir'de düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği müsabakalarında elde ettiği 2 galibiyet 1 mağlubiyet sonucunda grubunda 2. oldu.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Eskişehir'de düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği müsabakalarında elde ettiği 2 galibiyet 1 mağlubiyet sonucunda grubunda 2. oldu.

İlk gün müsabakasında Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü'ne 3-0 mağlup olan kızlarımız ikinci gün Afyon Gençlik Spor Kulübü'nü 3. günde de Kütahya Gençlik Spor Kulübünü 3-0'lık skorlarla yenerek grubunu 2. sırada tamamladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bozüyük Belediyesi Eskişehir voleybol Spor Spor Haberler

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