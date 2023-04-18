Bozüyük ekibi Yıldız Kızlar Eskişehir grubunu 2. sırada tamamladı
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Eskişehir'de düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği müsabakalarında elde ettiği 2 galibiyet 1 mağlubiyet sonucunda grubunda 2. oldu.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Eskişehir'de düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği müsabakalarında elde ettiği 2 galibiyet 1 mağlubiyet sonucunda grubunda 2. oldu.
İlk gün müsabakasında Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü'ne 3-0 mağlup olan kızlarımız ikinci gün Afyon Gençlik Spor Kulübü'nü 3. günde de Kütahya Gençlik Spor Kulübünü 3-0'lık skorlarla yenerek grubunu 2. sırada tamamladı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor