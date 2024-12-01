Bozüyük BAL'da Tekirdağ'ı 2-1 Yenerek 11. Sıraya Yükseldi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bilecik temsilcisi Bozüyük, zorlu Tekirdağ deplasmanında 2-1 galip geldi.

BAL 9. Grup 11. hafta müsabakasında Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nda oynanan müsabakada Bozüyük deplasmanda Tekirdağ Spor'u 2-1 mağlup etti. Maça iyi başlayan Bilecik ekibi maçın 12. dakikasında Yunus Özdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda iyi bir futbolla başlaya Bozüyük maçın 67. dakikasında golcüsü Hakan Demir'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol sonrası oyuna dengesine koymaya başlayan ev sahibi Tekirdağ Spor maçın 82. dakikasında Birol Öztürk'ün golüyle durumu 2-1 getirdi. Maçın 89. dakikasında Yunus Özdoğan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, Bozüyük Vitraspor'u 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol olmazken, Bozüyük maçı 2-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bozüyük 16 takımlı ligde puanını 14'e çıkararak, 11. sıraya yükseldi.

Bozüyük, ligin 12. haftasında Gölcükspor'u konuk edecek. - BİLECİK