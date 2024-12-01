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Bozüyük BAL'da Tekirdağ'ı 2-1 Yenerek 11. Sıraya Yükseldi

Bozüyük BAL'da Tekirdağ'ı 2-1 Yenerek 11. Sıraya Yükseldi
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bozüyük, Tekirdağ deplasmanında 2-1 galip gelerek puanını 14'e çıkardı ve 11. sıraya yükseldi. Yunus Özdoğan ve Hakan Demir'in golleriyle öne geçen Bozüyük, maçın sonlarında bir oyuncusunu kaybetmesine rağmen maçı kazandı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bilecik temsilcisi Bozüyük, zorlu Tekirdağ deplasmanında 2-1 galip geldi.

BAL 9. Grup 11. hafta müsabakasında Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nda oynanan müsabakada Bozüyük deplasmanda Tekirdağ Spor'u 2-1 mağlup etti. Maça iyi başlayan Bilecik ekibi maçın 12. dakikasında Yunus Özdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda iyi bir futbolla başlaya Bozüyük maçın 67. dakikasında golcüsü Hakan Demir'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol sonrası oyuna dengesine koymaya başlayan ev sahibi Tekirdağ Spor maçın 82. dakikasında Birol Öztürk'ün golüyle durumu 2-1 getirdi. Maçın 89. dakikasında Yunus Özdoğan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, Bozüyük Vitraspor'u 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol olmazken, Bozüyük maçı 2-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bozüyük 16 takımlı ligde puanını 14'e çıkararak, 11. sıraya yükseldi.

Bozüyük, ligin 12. haftasında Gölcükspor'u konuk edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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