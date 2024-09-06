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Bozdoğan'da Yüzme Havuzunda Eğitim Alan Minikler Sertifikalarını Aldı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarını aldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında minik sporcular, yüzme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarını aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl arttırarak aşan Aydın'da yüzme bilmeyen kalmıyor. Bu çerçevede Bozdoğan ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz 5 Temmuz'da ilk kulaçların atıldığı yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarına kavuştu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında minik sporcularımız, yüzme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldılar" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bozdoğan Gençlik Güncel Spor

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