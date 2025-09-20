Böylesini beklemiyordu! Ali Koç'a sahneye çıktığı anda büyük tepki

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı Chobani Stadyumu'nda tüm heyecanıyla devam ediyor.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimde kongre üyelerine sunulan, tüzüğün 11-12 ve 13. maddelerinin kabul ya da reddi ile ilgili sahneye çıktı. Bu sırada binlerce Sarı-lacivertli kongre üyeleri, Başkan Ali Koç'a büyük tepki gösterdi. Üyeler, Ali Koç'un konuşmasını sık sık böldü ve ''Ali Koç istifa'', ''Fenerbahçe babanın çiftliği değil'' tezahüratlarında bulundu.

''İSTİFA DEMENİZE GEREK YOK''

Üyelerin bu tepkisiyle beraber sözleri daima kesilen ve konuşamayan Ali Koç, Sarı-lacivertli kongre üyelerine seslenerek, ''İstifa demenize gerek yok zaten yarın seçim var.'' dedi.