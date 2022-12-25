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Böylesi Süper Lig'de yaşanır! Gaziantep'in kalecisi Günay, maç başlamadan sarı kart gördü

Spor Haberleri

Böylesi Süper Lig'de yaşanır! Gaziantep'in kalecisi Günay, maç başlamadan sarı kart gördü

Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç, Beşiktaş maçına sarı kartla başladı. Şortunun altına farklı renkte tayt giyen Günay, hakemin uyarısını dikkate almadı ve koridorda sart kart gördü.

Gaziantep FK'da Güney Güvenç, maç başlamadan sarı kart gördü. Tünelde hakemin uyarısını dinlemeyen Günay, maça sarı kartla başladı.

HAKEMİ DİNLEMEDİ

Günay Güvenç, maç öncesi şortunun altına farklı renkte tayt giyince hakem Atilla Karaoğlan değiştirmesini istedi. Günay Güvenç bu talebe karşı çıkıp tepki gösterdiği için sarı kart gördü. Günay Güvenç daha sonra taytını değiştirdi.

Böylesi Süper Lig'de yaşanır! Gaziantep'in yıldızı, Beşiktaş maçına sarı kartla başladı

BEŞİKTAŞ'TA ÇIKIŞ YAPTI

31 yaşındaki Günay Güvenç, Türk futboluna kendisini Beşiktaş formasıyla tanıtmıştı. 2013'te Beşiktaş'a imza atan Günay, 2016'da bonservisiyle Göztepe'ye transfer olmuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Gaziantep Beşiktaş Spor Haberler

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