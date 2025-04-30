Böylesi görülmedi! 1 maça bile çıkmadı ama sözleşmesi uzatıldı
Juventus, sakatlıklar sebebiyle bu sezon 1 maça bile çıkamayan Polonyalı forvet oyuncusu Arkadiusz Milik ile yeni kontrat yaptı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla 2027 yazına kadar geçerli sözleşme imzalandı.
Serie A ekibi Juventus, 2023 yılında 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Arkadiusz Milik'le devam dedi.
2027'YE KADAR DEVAM
İtalyan devi Milik ile yeni mukavele yaptı. Sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Polonyalı oyuncuyla 2027 yazına kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.
BU SEZON HİÇ FORMA GİYEMEDİ
Sakatlığı nedeniyle 2022-2023 sezonunda 15 maç, 2023-2024 sezonunda da 7 maç kaçıran 31 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu, bu sezon ise sakatlıklar nedeniyle hiç forma şansı bulamadı. Buna rağmen oyuncunun yeni sözleşme imzalaması futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.