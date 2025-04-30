Böylesi görülmedi! 1 maça bile çıkmadı ama sözleşmesi uzatıldı

Serie A ekibi Juventus, 2023 yılında 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Arkadiusz Milik'le devam dedi.

2027'YE KADAR DEVAM

İtalyan devi Milik ile yeni mukavele yaptı. Sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Polonyalı oyuncuyla 2027 yazına kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.

BU SEZON HİÇ FORMA GİYEMEDİ

Sakatlığı nedeniyle 2022-2023 sezonunda 15 maç, 2023-2024 sezonunda da 7 maç kaçıran 31 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu, bu sezon ise sakatlıklar nedeniyle hiç forma şansı bulamadı. Buna rağmen oyuncunun yeni sözleşme imzalaması futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.