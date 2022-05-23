Böyle talihsizlik görülmedi! İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun lanetini konuşuyor - Haberler

Milan, İtalya Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise ligi 2. sırada tamamlarken, milli futbolcumuzun talihsizliğini ortaya koyan bir detay gündem oldu.

FORMASINI GİYDİĞİ TAKIM ŞAMPİYON OLAMIYOR

Hakan Çalhanoğlu geçen sezon Milan forması giyerken, Inter 11 yıl aradan sonra İtalya Serie A'da şampiyon olmuştu. Bu sezon başında Milan'dan Inter'e transfer olan milli futbolcumuz yine şampiyonluk yüzü göremedi. Bu kez de Hakan Çalhanoğlu, Inter forması giyerken Milan 11 yıl sonra şampiyonluk yaşadı.

BÜYÜK TALİHSİZLİK

Hakan Çalhanoğlu'nun bu şanssızlığı sosyal medyada gündeme oturdu. Futbolseverler bu durumu "Hakan Çalhanoğlu'nun laneti" olarak özetlerken, milli futbolcumuzun 2 sezonda da müthiş performans gösterdiğini ancak şampiyon olamamasının büyük talihsizlik olduğunun altı çizildi.