Böyle talihsizlik görülmedi! İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun lanetini konuşuyor - Haberler

Böyle talihsizlik görülmedi! İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun lanetini konuşuyor
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İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sezonu 2. sırada tamamlarken, milli futbolcumuzun geçen yıl kadrosunda yer aldığı Milan, 11 yıl sonra şampiyon oldu. Hakan geçen sezon Milan forması giyerken de Inter'in 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmış olması İtalya'da gündem oldu. Sosyal medyada "Hakan Çalhanoğlu'nun laneti" şeklinde paylaşımlar yapılırken, milli futbolcumuzun şansızlığına dikkat çekildi.
Milan, İtalya Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise ligi 2. sırada tamamlarken, milli futbolcumuzun talihsizliğini ortaya koyan bir detay gündem oldu.
FORMASINI GİYDİĞİ TAKIM ŞAMPİYON OLAMIYOR
Hakan Çalhanoğlu geçen sezon Milan forması giyerken, Inter 11 yıl aradan sonra İtalya Serie A'da şampiyon olmuştu. Bu sezon başında Milan'dan Inter'e transfer olan milli futbolcumuz yine şampiyonluk yüzü göremedi. Bu kez de Hakan Çalhanoğlu, Inter forması giyerken Milan 11 yıl sonra şampiyonluk yaşadı.
BÜYÜK TALİHSİZLİK
Hakan Çalhanoğlu'nun bu şanssızlığı sosyal medyada gündeme oturdu. Futbolseverler bu durumu "Hakan Çalhanoğlu'nun laneti" olarak özetlerken, milli futbolcumuzun 2 sezonda da müthiş performans gösterdiğini ancak şampiyon olamamasının büyük talihsizlik olduğunun altı çizildi.