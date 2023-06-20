'Böyle gol görmedim' Diyen yıldız futbolcu takım arkadaşını öve öve bitiremedi

A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral, Galler maçı sonrasında açıklamalrda bulundu. Arda Güler'e övgüler yağdıran başarılı savunmacı, "Arda Güler'in golü muhteşemdi. En son ne zaman böyle bir gol izlediğimi hatırlamıyorum" dedi.

Merih Demiral, Türkiye'nin Galler'i 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIDA GEREKENİ YAPTIK"

Başarılı savunmacı yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Samsun halkına teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosfer vardı. Çok güzel bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk. Çok mutluyuz. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk" dedi.

"EN SON NE ZAMAN BÖYLE GOL GÖRDÜM HATIRLAMIYORUM"

Öte yandan 18 yaşındaki Arda Güler'in attığı şık gole değinen Demiral, "Böyle bir gol en son ne zaman gördüm bilmiyorum. Muhteşem bir goldü. Arda'yı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.