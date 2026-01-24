Haberler

Böyle bir son görülmedi! Enesli Bournemouth, Liverpool'u 90+7'de yıktı

Güncelleme:
Premier Lig'in 23. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, Liverpool'u 90+7'de attığı golle 3-2 yendi.

Premier Lig'in 23. haftasında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bournemouth, 3-2'lik skorla kazandı.

90+7'DE ÇILGIN SON

Bournemouth, 26. dakikada Evanilson'un golüyle öne geçerken, Alejandro Jimenez Sanchez'in 33. dakikada attığı golle fark ikiye çıktı. Liverpool'da 45+1'de sahneye çıkan Virgil Van Dijk, skoru 2-1'e getirdi. Son bölümde baskını artıran Liverpool, 80. dakikada Szoboszlai ile skoru eşitledi. Bournemouth, 90+7'de Amine Adli'nin attığı golle maçı 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

ENES ÜNAL 90'DA OYUNA GİRDİ

Bournemouth forması giyen milli oyuncumuz Enes Ünal, 90. dakikada Evanilson'un yerine oyuna dahil oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Bournemouth, puanını 30'a yükseltti. Liverpool ise 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth, Wolverhampton deplasmanına gidecek. Liverpool, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
