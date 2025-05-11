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Boyabat'ta 'Kupa Sizin, Mutluluk Bizim' Futbol Turnuvası Başladı

Boyabat'ta 'Kupa Sizin, Mutluluk Bizim' Futbol Turnuvası Başladı
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Boyabat ilçesinde 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 5x5 futbol turnuvası, Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle başladı. Turnuva, ailelerin bir araya gelerek sağlıklı ve eğlenceli zaman geçirmelerini amaçlıyor.

Boyabat ilçesinde 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Ekrana Değil, Sevdiklerine Bağlan" parolasıyla düzenlenen "Kupa Sizin, Mutluluk Bizim 5x5 Futbol Turnuvası" başladı.

Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Boyabat Şehir Stadı'nda başlayan "Kupa Sizin, Mutluluk Bizim, 5x5 Futbol Turnuvası" açılışına katılan Kaymakam Enver Yılmaz, her iki takıma da başarılar diledi.

Farklı Yapılandırılmış Dar Alan Futbol Oyunu olarak adlandırılan oyunda minyatür kale kullanılıp, kalecisiz 5'er oyuncu mücadele ediyor.

Puan usulüyle yapılacak turnuvaya okul öncesi okullarının velilerinden oluşan 5 takımın katıldığı 14 Mayıs Çarşamba günü son maçların oynanıp, puan sıralamasına göre 1, 2. ve 3. olan takımların kupa ve madalyaları oyuncularının çocuklarına verilecek.

Turnuvanın açılış maçı Boyabat 125. Yıl Atatürk Anaokulu Üj Bej takımı ile Boyabat Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Mavi Yunus takımı arasında oynandı. Maç 1-1 sonuçlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2025 aile yılının Aile Yılı olduğunu vurgulayarak, aileleri bir arada buluşturmak istediklerini söyledi.

Erdem, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paydaş olduğu Dijital Detoks projesi kapsamında ailelerimiz, çocuklarımız dijitalden, sanal alemden biraz uzak kalsınlar eğlenceli spor ortamlarında bir araya gelsinler istedik. Biz bu turnuvanın diğer bir adına da 'Kupa Sizin Mutluluk Bizim' ?dedik. Kupa ve madalyalarımızı çocuklarımıza takacağız. Çocuklar da babalar da mutlu olacaklar." diye konuştu.

Ailelerin bir araya geleceği bu tarz Dijital Detoks etkinliklerinin devam edeceğini söyleyen Erdem. ileriki günlerde kamp ve bisiklet turu etkinliklerinin de olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Spor
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