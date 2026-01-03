Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, ev sahibi olduğu karşılaşmada Nesibe Aydın'ı 93-72'lik skorla yendi. Karşılaşma, BOTAŞ'ın etkili oyunuyla geçti.

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Barış Burak Durmuş, Erhan Erdoğan

BOTAŞ: Bejedi 9, Tuba Poyraz 4, Selin Rachel Gül 7, Dantas 34, Williams 23, Işık Su Güven, Rana Uçar 3, Ayşegül Günay Aladağ 8, Işılay Eğin 5, Serfa

Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 12, Pelin Gülçelik 5, Green 14, Yağmur Önal 3, Büşra Akgün, Melike Yalçınkaya 5, Turner 15, Aysude Torcu, Derin Yaya 3

1. Periyot: 20-18

Devre: 57-32

3. Periyot: 75-50

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, sahasında Nesibe Aydın'ı 93-72 yendi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
