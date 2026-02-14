Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmasında BOTAŞ, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-66 mağlup etti.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Mesut Öztürk, Yasin Alkan, Hakan Gerey

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Saliha Mandıracı 13, Elif Emirtekin, Dilara Tongar 14, Simge Tokmak 8, Başak Altunbey 8, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 21,

BOTAŞ: Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ, Dantas 23, Serfa 10, Işık Su Güven 7, İdil Yeniçulha 10, Işılay Eğin 4, Selin Rachel Gül 4, McDaniel 14

1. Periyot: 20-26

Devre: 38-50

3. Periyot: 59-69

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Spor
