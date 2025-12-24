Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 87-81 yenerek, ligdeki 6. galibiyetini elde etti.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Orkun Yurttaş, Sertan Kırklar, Kadir Giray Esen
Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 11, Meltem Yıldızhan 14, Whitcomb 13, Fasaula 22, Toure 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Bilgiç 8, İlayda Güner
BOTAŞ: Bejedi 15, Tuba Poyraz 8, Selin Rachel Gül, Dantas 20, Williams 25, Ayşegül Günay Aladağ 9, Işılay Eğin 8, Serfa 2, Rana Uçar, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha
1. Periyot: 28-28
Devre: 39-48
3. Periyot: 62-66
Bu sonuçla BOTAŞ ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş BOA ise 6. yenilgisini yaşadı.