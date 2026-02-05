Haberler

NBA'de Celtics, deplasmanda Rockets'ı mağlup etti

Güncelleme:
NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Houston Rockets'ı 114-93 yendi. Derrick White ve Payton Pritchard'ın etkili performansları galibiyeti getirdi. Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka ise oyundan ihraç edildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Houston Rockets'ı 114-93 yendi.

Toyota Center'da oynanan maçta Derrick White 28, Payton Pritchard 27 sayıyla takıma liderlik ederken, Neemias Queta 10 sayı, 19 ribaunt, Luka Garza 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Rockets'ta Kevin Durant 15 sayı, Alperen Şengün maçı 13 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, üçüncü çeyreğin sonunda hakemlerle tartıştığı için çift teknik faulle oyundan ihraç edilirken, milli basketbolcu Alperen Şengün de son çeyreğin ortasında, çalınmayan bir faul sonrası hakeme bağırdığı için iki teknik faulle oyun dışında kaldı.

Spurs, Thunder'ı bu sezon 4. kez yendi

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren iki takımın maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 116-106 yenen San Antonio Spurs, bu sezon rakibini 4. kez mağlup etti.

Spurs'te Keldon Johnson 25 sayı, Victor Wembanyama 22 sayı, 14 ribaunt, De'Aaron Fox 15 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.

Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da Kenrich Williams 25 sayı, Jaylin Williams ise 24 sayı ve 12 ribauntla oynadı. Son MVP ve All-Star Shai Gilgeous-Alexander, karın kası gerilmesi nedeniyle maçta forma giyemedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
