Stajını Süper Lig'de yaptı! PSG'nin sahipleri Farioli'yi istiyor
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Portekiz'in önemli takımlarından Braga'yı satın alan PSG'nin sahipleri, takımı Francesco Farioli'ye emanet etmeyi düşünüyor.
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan genç antrenör Francesco Farioli, PSG sahiplerinin radarına girdi.
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; PSG'nin sahipleri, yeni satın aldıkları Braga takımını Farioli'ye emanet etmeyi düşünüyor.
PSG Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Antero Henrique, büyük bir potansiyel gördüğü Farioli'ye bu görevin verilmesi gerektiğini iletti.
Portekiz devi Sporting, 2020'de takımı emanet ettiği genç antrenör Ruben Amorim'le yakaladığı ivmeyle hem yerel hem uluslararası arenada dikkat çekmişti.