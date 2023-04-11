Stajını Süper Lig'de yaptı! PSG'nin sahipleri Farioli'yi istiyor

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan genç antrenör Francesco Farioli, PSG sahiplerinin radarına girdi.

FARIOLI'Yİ DÜŞÜNÜYORLAR

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; PSG'nin sahipleri, yeni satın aldıkları Braga takımını Farioli'ye emanet etmeyi düşünüyor.

HENRIQUE ÇOK İSTİYOR

PSG Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Antero Henrique, büyük bir potansiyel gördüğü Farioli'ye bu görevin verilmesi gerektiğini iletti.

RUBEN AMORIM ÖRNEĞİ

Portekiz devi Sporting, 2020'de takımı emanet ettiği genç antrenör Ruben Amorim'le yakaladığı ivmeyle hem yerel hem uluslararası arenada dikkat çekmişti.