Borussia Dortmund, Salih Özcan için veda mesajı yayımladı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren Salih Özcan için veda mesajı yayımladı.

Alman ekibi yaptığı açıklamada "Borussia Dortmund'daki herkes, Salih'e dört yıl boyunca siyah-sarı formayla gösterdiği tutku, özveri ve bağlılık için teşekkür ediyor. Yeni hayatında sana en iyisini diliyoruz, Salih!." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki oyuncu, Borussia Dortmund ile 96 maça çıktı.