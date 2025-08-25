Borussia Dortmund'dan Bellingham'ın ailesine olay yaratan yasak
Borussia Dortmund forması giyen Jobe Bellingham, Bundesliga'daki ilk maçında devre arasında oyundan alındı. Bunun üzerine İngiliz oyuncunun ailesi maç sonu tünelde sportif direktör ve teknik direktöre tepki gösterdi. Borussia Dortmund Kulübü, olayın ardından aile üyelerinin soyunma odası çevresine girmesini yasakladı.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın ilk hafta maçında St. Pauli ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Alman devinin yeni transferi olan Jobe Bellingham'ın ailesinin yaşadığı tartışma damga vurdu.
OYUNDAN ALINDI, BABASI ANTRENÖRLE TARTIŞTI
Borussia Dortmund'da Jobe Bellingham, St. Pauli'ye karşı etkisiz bir oyun sergileyerek devre arasında oyundan alındı. Sky Sports'un haberine göre; Bellingham'ın babası Mark Bellingham, maçın sonunda tünele giderek sportif direktör Sebastian Kehl ile tartışma yaşadı. Mark Bellingham'ın hem oğlunun erken çıkarılmasına hem de takımın performansına tepki gösterdiği belirtildi. Mark Bellingham'ın teknik direktör Niko Kovac'la da görüşmek istediği ancak izin verilmediği belirtildi.
DORTMUND'DAN AİLESİNE YASAK
Bu yaşananlar üzerine Borussia Dortmund Kulübü harekete geçti. Alman devi, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması adına Bellingham'ın aile üyelerinin soyunma odası bölgesine girmesinin yasaklandığını açıkladı.