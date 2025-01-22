Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi
Alman devi Borussia Dortmund, üst üste gelen kötü sonuçlar sonucunda Nuri Şahin'in görevine son verdi. Karar, Şampiyonlar Ligi'nde FC Bologna'ya 2-1 yenildikten sonra alındı.
Borussia Dortmund, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Nuri Şahin'in görevine son verdi. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Borussia Dortmund'da Nuri Şahin ile yollar ayrıldı.
SON MAÇLARI KAYBETTİLER
İtalya'daki yenilgi üst üste dördüncü yenilgi oldu. Sarı-Siyahlılar bugünkü maçlar öncesinde ligde 13. sıraya, Bundesliga'da ise onuncu sıraya geriledi. Şahin, altı aylık yardımcı antrenörlük görevinin ardından geçtiğimiz yaz teknik direktörlük görevine terfi etti. İyi bir başlangıcın ardından, son haftalarda belirgin bir düşüş eğilimi kendini gösterdi.
1.48 PUAN ORTALAMASI
Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Nuri Şahin'in yolları derhal ayrılıyor. BVB, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı FC Bologna karşısında alınan 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından baş antrenörünün görevine son verdi" ifadeleri kullanıldı. Dortmund'da görevine son verilen Nuri Şahin, 27 maçta 1.48 puan ortalaması yakaladı.