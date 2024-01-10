Bornova 1877, Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, Darıca Gençlerbirliği forması giyen Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta devre arasına 24 puanla play-off hattında giren Bornova 1877, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte takımın eksik bölgelerini belirleyen teknik ekip transfer çalışmalarının başlaması için de düşmeye bastı. İzmir ekibi, devre arasının ilk transferi olarak Darıca Gençlerbirliği forması giyen forvet oyuncusu Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Darıca Gençlerbirliği forması giyen Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı. Ekibimiz, 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yasin Uzunoğlu'na formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR