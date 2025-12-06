Bornova 1877 evinde farklı mağlup oldu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Bornova 1877 takımı evinde Tire 2021 FK'ya farklı mağlup oldu: 1-6. Bornova 1877 maçın henüz 3'üncü dakikasında Murat'ın golüyle 1-0 öne geçti. Tire 2021 FK, 14'üncü dakikada Batuhan'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Konuk takım, 20'nci dakikada Ümit'in ayağından ikinci golü buldu: 1-2. Ümit bu kez 38'inci dakikada sahne aldı, Tire durumu 3-1 yaptı. İlk devre 3-1 sona ererken, Bornova 1877'de Arda Furkan 50'nci dakikada ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tire 2021 FK, 79'uncu dakikada Mustafa ile golleri dörtledi: 1-4. Bora 86'da misafir takımın 5'inci golünü atarken, maçta son sözü 90'da Özgür söyledi. Bu sonucun ardından Bornova 1877 takımı 7 puanla düşme hattında kaldı. Tire 2021 FK ise puanını 19'a çıkardı ve Play-Off yolunda umutlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor