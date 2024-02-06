Bornova 1877, Berkay Samancı'yı kadrosuna kattı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877, tecrübeli orta saha oyuncusu Berkay Samancı'yı renklerine bağladı.

İzmir ekibi, kariyerinde iki şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki deneyimli futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Bornova 1877 ailesine geldiği için mutlu olduğunu belirten Berkay, "Burada kolej havasında genç bir ekip var. Öncelikli hedefimiz play-off'lara kalmak. Tecrübelerimle takımımıza destek olmak istiyorum" diye konuştu.

Kocaelispor'da profesyonel olan Berkay Samancı, Bucaspor, Adana Demirspor, Altınordu, Manisaspor, Menemenspor, Uşakspor ve son olarak Fethiyespor'da forma giydi. Deneyimli isim Kocaelispor ve Bucaspor'da şampiyonluk yaşadı.