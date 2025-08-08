Bornova 1877, Arda Kırgıl ile Anlaştı

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup takımlarından Bornova 1877, Altınordu'dan ayrılan 20 yaşındaki sağ bek Arda Kırgıl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu kariyerinde pek çok milli takım seçmesinde yer aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877, dış transferde ilk imzayı Altınordu'dan ayrılan 20 yaşındaki sağ bek Arda Kırgıl'a attırdı. Genç savunmacı 3 yıllık kontrat imzaladı. Futbola başladığı Altınordu'da profesyonel olan Arda, geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak gittiği İzmir Çoruhlu FK'da forma şansı bulamayınca Altınordu ile sözleşmesini feshedip ikinci devreyi boşta geçirdi. Alt yaş gruplarında 11 kez milli olan Arda, kariyerinde profesyonel olarak sadece 1 kupa maçına çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
