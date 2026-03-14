Haberler

Bornova 1877 yeni başlangıç istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta üst üste 5 yenilgi alan Bornova 1877, alt sıralarda bulunan Afyonspor ile kritik bir maça çıkıyor. Teknik direktörlük görevine Erman Kırmızı'nın getirildiği takım, maç günü öncesi kurtuluş hattının 2 puan gerisinde bulunuyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 5 yenilgiyle bitime 6 hafta kala kendisini yeniden düşme hattında bulan Bornova 1877 yarın alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Afyonspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Hafta içinde Taner Otlak'la yollarını ayıran Bornova bu maç öncesi teknik direktörlük görevine Erman Kırmızı'yı getirdi. Kurtuluş hattının 2 puan gerisindeki Bornova 1877'nin 18, Afyonspor'un 12 puanı var. Grupta geçen hafta evinde Karşıyaka mağlubiyetiyle Play-Off potasından tekrar çıkan Uşakspor yarın saat 14.30'da şampiyonluğa koşan lider Kütahyaspor'a konuk olacak. Uşak'ın 44 puanı bulunurken, 22 maçtır yenilmeyen, son 11 maçını art arda kazanan Kütahya ekibi 65 puanda. Tire 2021 FK ile Denizli İdmanyurdu ise saat 15.30'da Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Almanya güzellik kraliçesi Suriyeli Twitch yayıncısı Dua Faris oldu

Suriyeli fenomen Almanya güzellik kraliçesi oldu
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Bursa'da pizza zincirinin eski çalışanı 2 şubeyi kundakladı; o anlar kamerada

Bursa'da pizza zincirinin 2 şubesini kundaklayan tanıdık çıktı
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe anısı: 3. golde sıçradım, Cumhurbaşkanımız çok güldü

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe anısı: Cumhurbaşkanımız çok güldü