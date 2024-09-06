Bornova 1877, 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877, dış transferde 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bornova temsilcisi, Çeşme Belediyespor'dan 25 yaşındaki ön libero Batuhan Altın, son olarak Manisa FK altyapısında oynayıp geçen sezonu boşta geçiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fikret Selçuk, Ankara Keçiörengücü altyapısından 19 yaşındaki stoper Yunus Emre Korkmaz ve Salihli Belediyespor'dan 18 yaşındaki santrfor Emirhan Ünlü'ye renklerine bağladı.

Yeşil-siyahlılar daha önce Mustafa Çalışkan, Hakkı Peker ve Mustafa Yiğit Turgut ile anlaşmıştı.